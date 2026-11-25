The Israeli enemy detonated a drone near technicians carrying out electric maintenance work in Qabrikha town, South Lebanon.
Israeli drone explodes near technicians carrying out electric maintenance work in Qabrikha town, South Lebanon pic.twitter.com/7a4gPqyXzK— Al-Manar English (@manarenglish) November 24, 2026
Israeli drone explodes near technicians carrying out electric maintenance work in Qabrikha town, South Lebanon pic.twitter.com/7a4gPqyXzK
Similar drone took place is Maifadoun town as well.
Source: Al-Manar English Website